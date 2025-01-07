Суспільство

Кубраков став радником міністра оборони
7 Січня 2025 10:07
читать на русском →
кадри, міноборони
Олександр Кубраков / Фото: Facebook / Олександр Кубраков

Колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков отримав нову посаду – він став радником міністра оборони України Рустема Умерова.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника “Укравтодору” є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України”, – зазначив Умеров.

9 травня 2024 року Верховна Рада 272 голосами “за” звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
7 Січня 2025 12:51

Український пілот F-16 встановив рекорд, знищивши шість ракет за один виліт
7 Січня 2025 13:52

У Міноборони розповіли скільки людей звернулись до центрів рекрутингу ЗСУ
7 Січня 2025 13:19

Рівень довіри до Зеленського дещо впав, проте досі залишається високим
7 Січня 2025 11:34

На російських позиціях помітили північнокорейські САУ Koksan
7 Січня 2025 11:18

В Україні нейтралізовано шпигунську мережу ФСБ, яка стежила за волонтерами
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки