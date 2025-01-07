Кубраков став радником міністра оборони

Колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков отримав нову посаду – він став радником міністра оборони України Рустема Умерова.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

“Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника “Укравтодору” є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України”, – зазначив Умеров.

9 травня 2024 року Верховна Рада 272 голосами “за” звільнила Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.