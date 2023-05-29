Кривава драма розігралася сьогодні в Основ’янському районі Харкова

Вбив матір та тяжко поранив батька – за скоєння злочину поліцейські затримали харків’янина.

За інформацією правоохоронців, сьогодні о 7:36 до поліції надійшло повідомлення про вчинення в Основ’янському районі домашнього насильства. Прибувши за викликом, працівники патрульної поліції в тамбурі квартири виявили закривавлене тіло жінки без ознак життя.У квартирі на підлозі лежав чоловік з чисельними пораненнями.

Правоохоронці опитали сусідів та встановили, що до злочину може бути причетний син потерпілих. На його пошуки були орієнтовані наряди поліції. Вже незабаром 33-річного чоловіка виявили на території ринку в Слобідському районі. Він біг без верхнього одягу, його руки були у крові.

“Під час сімейної сварки зловмисник кухонним ножем завдав потерпілим чисельні поранення. Знаряддя вбивства чоловік викинув у сміттєвий бак. Нападника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні поліції.