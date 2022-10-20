Економіка

Критична ситуація з електрикою сталася у центральних областях України

20 Жовтня 2022 14:48
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енергетика

На Київщині, Черкащині, Житомирщині і Чернігівщині швидко збільшується рівень споживання електроенергії.

Диспетчерський центр “Укренерго” повідомив, що вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні.

“Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!” – заявили в компанії.

Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого російськими атаками обладнання.


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