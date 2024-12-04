​Кримінальний авторитет часів Януковича “Армен Горлівський” отримав підозру

Армену Саркісяну, відомому у злочинних колах як “Армен Горлівський”, оголошено підозру у створенні бойового угруповання для російських окупантів.

Служба безпеки України та Нацполіція повідомляють, що Саркісян зібрав у Горлівці бойове формування “АрБАТ”, основу якого склали рецидивісти, засуджені за тяжкі злочини. Угруповання активно брало участь у бойових діях проти України, зокрема на Торецькому напрямку, а згодом було перекинуте на Курщину.

За даними слідства, Саркісян був тісно пов’язаний із ФСБ і виконував функції “смотрящого” за тюрмами на окупованих територіях Донеччини, створюючи серед ув’язнених незаконні збройні формування. Через підконтрольні компанії він постачав бойовикам матеріали для будівництва захисних споруд і бліндажів.

Саркісяна також звинувачують у вчиненні злочинів під час Євромайдану, зокрема в організації угруповань “тітушок”, які нападали на протестувальників. Його групу підозрюють у причетності до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.

Саркісян перебуває у міжнародному розшуку з 2014 року і вважається близьким до колишнього президента-втікача Віктора Януковича.