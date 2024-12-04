Кримінал

​Кримінальний авторитет часів Януковича “Армен Горлівський” отримав підозру
4 Грудня 2024 17:03
читать на русском →
окупація, поліція, сбу
Армен Саркісян / Кадр з відео

Армену Саркісяну, відомому у злочинних колах як “Армен Горлівський”, оголошено підозру у створенні бойового угруповання для російських окупантів.

Служба безпеки України та Нацполіція повідомляють, що Саркісян зібрав у Горлівці бойове формування “АрБАТ”, основу якого склали рецидивісти, засуджені за тяжкі злочини. Угруповання активно брало участь у бойових діях проти України, зокрема на Торецькому напрямку, а згодом було перекинуте на Курщину.  

За даними слідства, Саркісян був тісно пов’язаний із ФСБ і виконував функції “смотрящого” за тюрмами на окупованих територіях Донеччини, створюючи серед ув’язнених незаконні збройні формування. Через підконтрольні компанії він постачав бойовикам матеріали для будівництва захисних споруд і бліндажів.  

Саркісяна також звинувачують у вчиненні злочинів під час Євромайдану, зокрема в організації угруповань “тітушок”, які нападали на протестувальників. Його групу підозрюють у причетності до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія.  

Саркісян перебуває у міжнародному розшуку з 2014 року і вважається близьким до колишнього президента-втікача Віктора Януковича.


Теги: , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Грудня 2024 15:55

Блінкен закликав Україну ухвалити “непрості рішення” щодо мобілізації
4 Грудня 2024 17:03

​Кримінальний авторитет часів Януковича “Армен Горлівський” отримав підозру
4 Грудня 2024 15:04

У Харкові протестували нову децентралізовану систему оповіщення
4 Грудня 2024 14:26

Україна скликає екстрене засідання Ради керуючих МАГАТЕ через агресію Росії
4 Грудня 2024 13:30

Стратегічна мета України – вступ до НАТО – Сибіга
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки