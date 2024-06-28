Кримінал

Кротевич отримав відповідь від ДБР щодо заяви на Содоля
28 Червня 2024 20:00
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армія, дбр
Богдан Кротевич "Тавр" / Фото з X Кротевича

Начштабу бригади “Азову” Богдан Кротевич отримав відповідь від ДБР щодо заяви на генерала Юрія Содоля.

Про це Кротевич повідомив в Х. 

Військовий заявив, що не задоволений цією відповіддю та додав, що «далі вже робота адвокатів». Водночас він не розкрив зміст листа.

“Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося”, — наголосив Кротевич.

Раніше начальник штабу бригади “Азов” Богдан Кротевич попросив ДБР провести розслідування щодо генерала Юрія Содоля.

На думку азовця, ця людина відповідальна за втрату десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.


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