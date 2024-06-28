Кротевич отримав відповідь від ДБР щодо заяви на Содоля

Начштабу бригади “Азову” Богдан Кротевич отримав відповідь від ДБР щодо заяви на генерала Юрія Содоля.

Про це Кротевич повідомив в Х.

Військовий заявив, що не задоволений цією відповіддю та додав, що «далі вже робота адвокатів». Водночас він не розкрив зміст листа.

“Військових прошу не боятись давати свідчення (в тому числі непублічні), ми не відступимося”, — наголосив Кротевич.

Відповідь від ДБР отримав.

Відповідю не задоволений .

Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує.

Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося. pic.twitter.com/xSbmBUjGpq — Bohdan Krotevych (@BohdanKrotevych) June 28, 2024

Раніше начальник штабу бригади “Азов” Богдан Кротевич попросив ДБР провести розслідування щодо генерала Юрія Содоля.

На думку азовця, ця людина відповідальна за втрату десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, “вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал”.