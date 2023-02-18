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Кремлю все важче ізолювати населення РФ від війни в Україні, – розвідка Британії

18 Лютого 2023 13:12
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розвідка британії

Андрій Турчак, керівник російської депутатської групи, яка займається так званою Спеціальною військовою операцією в Україні, 16 лютого 2023 року заявив, що група представила звіт президенту Росії Путіну.

Доповідь, ймовірно, охоплюватиме такі питання, як соціальна підтримка мобілізованих та їхніх родин. Це питання, імовірно, стане більш актуальним, якщо відбудеться подальша мобілізація (явна чи мовчазна), повідомляють у британській розвідці.

Путін цілком може торкнутися цих питань у своєму зверненні до нації 21 лютого 2023 року.

Кремлю стає все важче ізолювати населення від війни в Україні. Російське опитування в грудні 2022 року показало, що 52% мали друзів або родичів, які служили в так званій Спеціальній військовій операції.


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