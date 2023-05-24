Політика

Кремль заявив, що Росія виступає проти заморожування конфлікту з Україною

24 Травня 2023 08:56
12
читать на русском →
пєсков

Росія поділяє позицію країн Заходу про те, що війна в Україні не повинна бути заморожена, заявив ТАСС прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи Росія солідарна із Заходом у тому, що не можна допустити заморожування конфлікту РФ з Україною, представник Кремля сказав: «Росія солідарна».

«Росія розглядає можливість тільки завершення спеціальної військової операції: забезпечення своїх інтересів, досягнення цілей, що стоять перед Росією, або за допомогою спеціальної військової операції, або іншими доступними засобами», — додав він.

Обговорюючи з агентством, який із запропонованих різними сторонами планів мирного врегулювання війни Москві ближче і чи має свій варіант такого плану, Пєсков вкотре заявив, що «поки що передумов для мирного врегулювання немає».


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Травня 2023 08:46
23

Українська “Дія” презентована в США
24 Травня 2023 09:11
0

Реакція Росії на події в Бєлгородській області “виглядає вкрай непропорційною”
24 Травня 2023 08:34
16

Сили оборони знищили учора гелікоптер і 21 артилерійську систему
24 Травня 2023 07:52
19

Навчання українців роботі з танками Abrams розпочнеться “найближчими днями” – Пентагон
24 Травня 2023 07:21
82

“Ми зробили Україну нацією”. Пригожин видав низку проукраїнських заяв
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
усі думки