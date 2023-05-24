Кремль заявив, що Росія виступає проти заморожування конфлікту з Україною

Росія поділяє позицію країн Заходу про те, що війна в Україні не повинна бути заморожена, заявив ТАСС прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи Росія солідарна із Заходом у тому, що не можна допустити заморожування конфлікту РФ з Україною, представник Кремля сказав: «Росія солідарна».

«Росія розглядає можливість тільки завершення спеціальної військової операції: забезпечення своїх інтересів, досягнення цілей, що стоять перед Росією, або за допомогою спеціальної військової операції, або іншими доступними засобами», — додав він.

Обговорюючи з агентством, який із запропонованих різними сторонами планів мирного врегулювання війни Москві ближче і чи має свій варіант такого плану, Пєсков вкотре заявив, що «поки що передумов для мирного врегулювання немає».