Політика

Кремль відреагував на ратифікацію Вірменією Римського статуту

3 Жовтня 2023 16:03
читать на русском →
вірменія, путін

Після ратифікації Вірменією Римського статуту у Кремлі заявили, що не хотіли б, щоб російському диктатору Володимиру Путіну довелося відмовлятися від візиту до союзницької країни.

Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 3 жовтня.

“Звичайно, нам би не хотілося, щоб колись із якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії.

Безумовно, нас багато що об’єднує з братнім вірменським народом. У нас немає сумнівів, що буде об’єднувати назавжди”.

Речник російського диктатора заявив, що рішення Вірменії ратифікувати Римський статут було “некоректним”.

“До чинного керівництва Вірменії з’являться додаткові запитання, вони були заздалегідь передані вірменській стороні. Ми сумніваємося і сумнівалися від самого початку в тому, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є коректним. Як і раніше, вважаємо, що це некоректне рішення”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Жовтня 2023 16:30

Кличко заявив, що опалювальний сезон в столиці може опинитися під загрозою
3 Жовтня 2023 18:11

Литва відкрила “коридор” для транзиту зерна з України
3 Жовтня 2023 14:57

Окупанти вдарили по Херсонщині: є постраждалі
3 Жовтня 2023 13:50

Одразу три нафтогазові гіганти з Китаю оголошені міжнародними спонсорами війни
3 Жовтня 2023 12:43

Російський флот фактично зазнав поразки у Чорному морі, – Міноборони Британії
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки