Після ратифікації Вірменією Римського статуту у Кремлі заявили, що не хотіли б, щоб російському диктатору Володимиру Путіну довелося відмовлятися від візиту до союзницької країни.

Про це повідомив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков 3 жовтня.

“Звичайно, нам би не хотілося, щоб колись із якихось причин президенту довелося б відмовлятися від візитів до Вірменії.

Безумовно, нас багато що об’єднує з братнім вірменським народом. У нас немає сумнівів, що буде об’єднувати назавжди”.

Речник російського диктатора заявив, що рішення Вірменії ратифікувати Римський статут було “некоректним”.

“До чинного керівництва Вірменії з’являться додаткові запитання, вони були заздалегідь передані вірменській стороні. Ми сумніваємося і сумнівалися від самого початку в тому, що з точки зору двосторонніх відносин приєднання Вірменії до Римського статуту Міжнародного кримінального суду є коректним. Як і раніше, вважаємо, що це некоректне рішення”.