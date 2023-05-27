Кремль тисне на Захід, щоб схилити Україну до переговорів – ISW

Кремль відновлює свою інформаційну кампанію, щоб змусити Захід підштовхнути Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах.
Про це йдеться в звіті ISW.
26 травня в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою висловив «відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному напрямі, який досі блокується Києвом і його західними спонсорами».
Заява Путіна не вказує на те, що Росія зацікавлена в продовженні переговорів з Україною, а Кремль не знайшов серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей змусити українську владу капітулювати. Кремль, ймовірно, намагається посилити свої брехливі заяви про готовність вести переговори з Україною на тлі прибуття спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея до Москви 26 травня для обговорення шляхом переговорів врегулювання війни Росії в Україні.
Wall Street Journal повідомляв, що Лі раніше закликав європейських чиновників припинити конфлікт в Україні до його ескалації під час свого візиту до європейських країн минулого тижня. WSJ також повідомляв, що (імовірно, європейський, але не уточнюється) дипломат, який спілкувався з Лі, пояснив, що заморожування конфлікту не вигідно міжнародним інтересам і що Європа не відмовиться від підтримки України.
Також повідомлялося, що інший дипломат стверджував, що головні інтереси Китаю полягають у забезпеченні перемоги Росії та у забезпеченні того, щоб Росія не використовувала ядерну зброю. Заявлена взаємодія, ймовірно, вказує на те, що Китай, можливо, намагається підштовхнути Захід, щоб він вплинув на Україну, щоб вона погодилася на припинення вогню. Раніше ISW повідомляв про інформаційні операції Росії з мирних переговорів, спрямовані на стримування підтримки України Заходом.