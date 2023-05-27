Політика

Кремль тисне на Захід, щоб схилити Україну до переговорів – ISW

27 Травня 2023 14:12
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ISW, кремль

Кремль відновлює свою інформаційну кампанію, щоб змусити Захід підштовхнути Україну піти на поступки та вести переговори на вигідних для Росії умовах. 

Про це йдеться в звіті ISW.

26 травня в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою висловив «відкритість російської сторони до діалогу на політико-дипломатичному напрямі, який досі блокується Києвом і його західними спонсорами».

Заява Путіна не вказує на те, що Росія зацікавлена ​​в продовженні переговорів з Україною, а Кремль не знайшов серйозних підстав для переговорів і не відмовився від своїх максималістських цілей змусити українську владу капітулювати. Кремль, ймовірно, намагається посилити свої брехливі заяви про готовність вести переговори з Україною на тлі прибуття спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея до Москви 26 травня для обговорення шляхом переговорів врегулювання війни Росії в Україні.

Wall  Street Journal повідомляв, що Лі раніше закликав європейських чиновників припинити конфлікт в Україні до його ескалації під час свого візиту до європейських країн минулого тижня. WSJ  також повідомляв, що (імовірно, європейський, але не уточнюється) дипломат, який спілкувався з Лі, пояснив, що заморожування конфлікту не вигідно міжнародним інтересам і що Європа не відмовиться від підтримки України. 

Також повідомлялося, що інший дипломат стверджував, що головні інтереси Китаю полягають у забезпеченні перемоги Росії та у забезпеченні того, щоб Росія не використовувала ядерну зброю. Заявлена ​​взаємодія, ймовірно, вказує на те, що Китай, можливо, намагається підштовхнути Захід, щоб він вплинув на Україну, щоб вона погодилася на припинення вогню. Раніше ISW повідомляв про інформаційні операції Росії з мирних переговорів, спрямовані на стримування підтримки України Заходом.


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