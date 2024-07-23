Кремль погрожує відповісти на плани ЄС передати доходи від російських активів Україні

Росія не залишить без відповіді плани Євросоюзу спрямувати доходи від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України, заявив прес-секретар президента Путіна Дмитро Пєсков, назвавши наміри ЄС “крадіжкою”.

“Безумовно, ми опрацьовуватимемо можливість юридичного, правового переслідування тих людей, які мають відношення до ухвалення та реалізації цих рішень, оскільки це пряме порушення міжнародного права, нехтування права власності тощо, – сказав Пєсков. – Так чи інакше відповідь буде”.

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС направить перший транш (1,4 млрд євро) з доходів від заморожених активів Росії на закупівлю зброї для України на початку серпня.