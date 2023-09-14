Кремль наказав пропаганді не згадувати про нову мобілізацію в РФ, – ЗМІ

Російські провладні ЗМІ отримали від адміністрації президента РФ “наполегливе прохання” якомога менше висвітлювати “чутки” про другу хвилю мобілізації, а також не публікувати навіть офіційні спростування самих “чуток” щодо мобілізації.

Про це повідомляє Meduza з посиланням на джерела в пропагандистських виданнях та у АП.

Працівник одного з провладних таблоїдів пояснив виданню, що коментарі щодо мобілізації набирають велику кількість переглядів і багато людей дізнаються про так звані “фейки” саме з них. “А як у нас (в Росії) вважається – якщо влада щось спростовує, значить, точно буде”, – зазначило джерело.

Співрозмовники видання зазначили, що прохання адміністрації президента країни-агресора, наприклад, стосується заяв глави комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, зокрема щодо “спростування” інформації про нову хвилю мобілізації.

Цей депутат став відомим у вересні минулого року, коли “спростував” підготовку мобілізації просто напередодні її початку.

Замість новин із коментарями про можливу мобілізацію в Кремлі запропонували пропагандистам зробити наголос на публікації щодо набору контрактників, який нібито йде “дуже успішно”.

Джерело видання, близьке до адміністрації президента РФ, зі свого боку, пояснило таку рекомендацію тим, що сама згадка про мобілізацію “дуже тривожить суспільство”: “Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше”, – зазначило джерело.

Повідомляється, що напередодні президентських виборів 2024 року така “тривожність” Кремлю не потрібна: “Вона впливає на настрої людей, у частини з них вона може перерости в протестні настрої. Такі голосуватимуть проти [Путіна] або не підуть на вибори”, – каже джерело.

При цьому близькі до Кремля співрозмовники видання обмовилися, що нічого не знають про те, чи буде нова хвиля мобілізації в принципі.