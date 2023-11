Кремль готовий покласти десятки тисяч життів своїх солдат під Авдіївкою – розвідка Британії

За останні три тижні під час штурму Авдіївки на Донбасі Росія, імовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки. Про це йдеться у черговій доповіді британської розвідки.

Ймовірно, вважають у відомстві, це пов’язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів, що скидаються з безпілотних літальних апаратів, і систем високоточної артилерії.

“У відповідь російські війська, швидше за все, перейшли до ведення піхотних ударів у цьому секторі. Влітку українські сили зіткнулися з такими ж тактичними викликами, як і атакуючі сили.

Як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат. Цілком імовірно, що з початку жовтня 2023 року Росія зазнала втрат у кількох тисячах особового складу навколо міста”, – пишуть британські аналітики.

“Російське керівництво продовжує демонструвати готовність прийняти значні втрати особового складу заради незначних територіальних надбань”, – підсумовує розвідка Британії.

