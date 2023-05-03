Економіка

Кредит Центрального парку Харкова виставили на аукціон

3 Травня 2023 16:44
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аукціон, харків

12 травня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активу ПАТ “Промінвестбанк”, а саме права вимоги за кредитом, який у банку брали на реконструкцію Центрального парка Харкова.

Початкова ціна лота — 373 млн грн, що відповідає розміру заборгованості за кредитним договором, повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

“На продаж виставлено право вимоги за кредитним договором, у забезпечення за яким передано, зокрема, атракціони у Центральному парку культури та відпочинку ім. Горького та понад 60 тис. кв. м нерухомості у тому числі в самому центрі Харкова”, — сказано у повідомленні.

Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону, яка передбачає поетапне зниження ціни, а після того, як один з учасників зупинить зниження, учасники мають змогу запропонувати вищу ціну, пояснила прес-служба.

“Участь в аукціоні можуть взяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім позичальників та поручителів за кредитами РФ або осіб, пов’язаних з державою-агресором”, — йдеться у повідомленні.

У Центральному парку відреагували на майбутній аукціон, пояснивши що “для реконструкції парку у 2011 році колишнім міським головою був взятий кредит у “Промінвестбанку” — “дочки” російського “Внешэкономбанка”. Під гарантію виплати кредиту колишня міська влада передала в майнову заставу понад 30 атракціонів та низку будівель”.

У лютому 2022 року ухвалили рішення про процедуру ліквідації банку через його російське походження.

“Сьогодні на аукціон виставляється лише право вимагати повернення кредиту. Якщо торги відбудуться, то ми отримаємо нового кредитора — фінансову установу або банк, якому і надалі будемо виплачувати кредит”, — цитує прес-служба директора парку Дмитра Поздєєва.


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