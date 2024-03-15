Політика

Країни G7 застерігають Іран від надання Росії ракет

15 Березня 2024 20:42
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росія, іран
Запуск балістичної "Хейбар" / Скриншот з відео

Країни “Великої сімки” застерегли Іран від надання балістичних ракет Росії для війни проти України, погрожуючи швидкою відповіддю, якщо він це зробить.

Про це повідомляє Bloomberg.

Високопоставлений представник адміністрації Байдена заявив у п’ятницю, що США не мають доказів того, що Іран передав Росії ракети, але сказав, що країна та її союзники дедалі більше стурбовані повідомленнями, які свідчать про те, що Тегеран зробив це.

“Якщо Іран продовжить надавати балістичні ракети або пов’язані з ними технології Росії, ми готові відповісти швидко і скоординовано, в тому числі новими і значними заходами проти Ірану”, – йдеться в заяві.

Чиновник адміністрації Байдена своєю чергою додав, що однією з потенційних санкцій проти Ірану може бути заборона на польоти Iran Air до Європи.


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