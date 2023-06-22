КП “Харківводоканал” закликав не вірити чуткам про неякісну водопровідну воду

Якість водопровідної води, що подається в будинки харків’ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Днями в соцмережах почали поширюватися повідомлення про нібито неякісну та небезпечну для вживання водопровідну воду. В КП «Харківводоканал» заявили, що ця інформація не відповідає дійсності, повідомили в міськраді.

За інформацією начальника лабораторії підприємства Андрія Стародубова, якість водопровідної води перевіряється за всіма необхідними показниками, і для цього щодня відбирається до 35 проб.

«Хочу звернутися до харків’ян, щоб вони в жодному разі не довіряли сумнівним публікаціям, які стосуються нібито неякісної води. Незважаючи на воєнний стан, цьому питанню ми приділяємо особливу увагу. Щоденний детальний контроль за якістю водопровідної води здійснюється на всіх контрольних точках відбору», – зазначив Андрій Стародубов.

У свою чергу керівник санітарно-екологічної служби підприємства Владислав Бучнєв повідомив, що за результатами лабораторного контролю якості води з централізованої системи водопостачання КП «Харківводоканал», який проводився з початку поточного року, жодних відхилень від вимог санітарних правил та норм не виявлено.

На підприємстві закликали харків’ян довіряти лише офіційним джерелам інформації.