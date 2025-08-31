        Спорт

        Костюк вперше вийшла до 1/8 фіналу US Open

        Віктор Алєксєєв
        31 Серпня 2025 11:27
        читать на русском →
        Марта Костюк після перемоги над Діан Паррі / Фото з Instagram martakostyuk
        Марта Костюк після перемоги над Діан Паррі / Фото з Instagram martakostyuk

        У суботу, 30 серпня, українська тенісистка Марта Костюк впоралася з Діан Паррі в матчі третього раунду Відкритого чемпіонату США 2025.

        Завдяки цій перемозі, яку українка здобула в трьох сетах, Костюк вперше в кар’єрі пробилася до 1/8 фіналу US Open.

        Реклама
        Реклама

        Діан Паррі (Франція) – Марта Костюк (Україна) – 6:3, 4:6, 2:6

        Костюк провела третє очне протистояння проти Паррі. У 2022 році вона здолала Діан на Australian Open і в кваліфікації тисячника в місті Дубай.

        Марта всьоме виступає на кортах Нью-Йорка. Всього на рахунку українки 13 поєдинків в основній сітці американського мейджора і вісім перемог (за п’яти поразок).

        Костюк на USO-2025, крім Паррі, також здолала Кеті Бултер і Зейнеп Сонмез. Її наступною суперницею буде 13-та ракетка світу Кароліна Мухова.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини