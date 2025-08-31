Костюк вперше вийшла до 1/8 фіналу US Open

У суботу, 30 серпня, українська тенісистка Марта Костюк впоралася з Діан Паррі в матчі третього раунду Відкритого чемпіонату США 2025.

Завдяки цій перемозі, яку українка здобула в трьох сетах, Костюк вперше в кар’єрі пробилася до 1/8 фіналу US Open.

Реклама

Реклама

Діан Паррі (Франція) – Марта Костюк (Україна) – 6:3, 4:6, 2:6

Костюк провела третє очне протистояння проти Паррі. У 2022 році вона здолала Діан на Australian Open і в кваліфікації тисячника в місті Дубай.

Марта всьоме виступає на кортах Нью-Йорка. Всього на рахунку українки 13 поєдинків в основній сітці американського мейджора і вісім перемог (за п’яти поразок).

Костюк на USO-2025, крім Паррі, також здолала Кеті Бултер і Зейнеп Сонмез. Її наступною суперницею буде 13-та ракетка світу Кароліна Мухова.