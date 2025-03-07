Кримінал

Корупція в Одеській міськраді: посадовець попався на хабарі за оформлення документів на будівництво
7 Березня 2025 15:35
В Одесі на хабарі піймали посадовця міськради / Фото: Одеська обласна прокуратура
В Одесі на хабарі піймали посадовця міськради / Фото: Одеська обласна прокуратура

Посадовець Одеської міської ради вимагав 2000 доларів у представника комерційної структури за видачу дозволу на виконання будівельних робіт. Йдеться про реконструкцію нежитлового приміщення під адміністративно-офісні цілі по вулиці Ланжеронівській в Одесі.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, за 2000 доларів посадовець обіцяв не чинити перешкод підприємцю та забезпечити отримання необхідних документів. Підозрюваного затримали під час одержання грошей.

Посадовцю Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Затримання посадовця Одеської міськради / Фото: Одеська обласна прокуратура

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