Корупція в Одеській міськраді: посадовець попався на хабарі за оформлення документів на будівництво

Посадовець Одеської міської ради вимагав 2000 доларів у представника комерційної структури за видачу дозволу на виконання будівельних робіт. Йдеться про реконструкцію нежитлового приміщення під адміністративно-офісні цілі по вулиці Ланжеронівській в Одесі.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, за 2000 доларів посадовець обіцяв не чинити перешкод підприємцю та забезпечити отримання необхідних документів. Підозрюваного затримали під час одержання грошей.

Посадовцю Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.