Корупція у “Харківобленерго”: вкрали енергетичного обладнання на понад 17 мільйонів

В Харківській області з початку року зафіксували 47 випадків крадіжок енергообладнання.

Про це повідомляє пресслужба “Харківобленерго”.

Загалом, втрати підприємства через такі злочини за 2024 рік склали 17,5 мільйона гривень.

“Це критично впливає на роботу “Харківобленерго”, оскільки крадіжки порушують роботу електромереж, ставлячи під загрозу постачання електроенергії до споживачів, включаючи підприємства та лікарні”, – зазначають в повідомленні.

Зокрема, зафіксовані випадки крадіжок:

73 кілометри дротів на лініях електропередач;

3,7 тонни трансформаторного масла;

опори та елементи підстанцій, включаючи трансформаторні підстанції ПС-110/6.

Один із найбільших збитків був завданий саме цієї підстанції — вартість викраденого обладнання оцінюється в 8,2 мільйона гривень.