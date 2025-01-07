Король Данії змінив герб країни, збільшивши на ньому символ Гренландії

Король Данії Фредерік X змінив герб країни, зробивши більш помітними на ньому символи Гренландії та Фарерських островів – білого ведмедя і барана.

На королівському сайті йдеться про те, що зміни було внесено постановою від 20 грудня у зв’язку з бажанням короля “створити сучасний герб, який одночасно відображав би Співдружність (Данського сполученого королівства) і враховував би історію та геральдичні традиції”.

У попередній версії, ухваленій 1972 року, символи Гренландії та Фарерських островів були поміщені в одне з чотирьох полів герба. Тепер вони зроблені більшими і рознесені по окремих полях. Ще два займають герб самої Данії і герб її регіону Південна Ютландія (в обох випадках це сині леви).

Зміна герба послідувала за словами обраного президента США Дональда Трампа, який заявив у грудні, що “володіння і контроль” над островом є “абсолютною необхідністю” для США.