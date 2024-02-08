Король Чарльз зробив першу публічну заяву після діагностики раку

У монарха Сполученого Королівства Чарльза III діагностували рак, після чого він не спілкувався із людьми. Проте невдовзі король порушив публічне мовчання, аби зробити заяву з нагоди 50-ї річниці незалежності колишньої британської колонії Гренади.

Про це пише видання The Independent.

Король вибачився за те, що не зміг відвідати карибський острів та виразив співчуття, що не може разом із містянами скуштувати національну страву — “Oil Down”.

“Мої думки з усіма в Гренаді, Карріаку та Птіт-Мартініці, а також з усіма тими, хто є в гренадській діаспорі – один народ, одна сім’я – коли ви святкуєте все, чого досягли, і все, що готує ваше майбутнє. Моя родина приєднується до того, щоб надіслати наші щирі вітання всім вам”, — сказав Чарльз.

Чарльз також сказав, що у нього залишилися “особливі спогади” про відвідування Гренади п’ять років тому з Каміллою.

“Ми з дружиною зберігаємо такі особливі спогади про наш візит на ваш прекрасний “Острів спецій” п’ять років тому, а також про теплий і зворушливий прийом, який ви виявили нам”, — йдеться у його промові.

Заява була оприлюднена в той же вечір, коли принц Вільям відвідав благодійну гала-вечерю в Лондоні, де він подякував публіці за “добрі повідомлення підтримки”. Тим часом принц Гаррі був помічений у лондонському Хітроу перед польотом до США, провівши в країні понад 24 години. Гаррі мав зустріч із Чарльзом, яка тривала менше ніж годину у вівторок.