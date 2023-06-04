Політика

Контрнаступ України може бути дуже потужним – генерал США

4 Червня 2023 15:02
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сша, контрнаступ

Американський генерал, колишній директор ЦРУ Девід Петреус переконаний, що український контрнаступ буде дуже потужним, а Сили оборони України під час нього досягнуть загальновійськового ефекту.

Він додав, що українці повні рішучості звільнити свою країну, пише The Guardian.

“Я думаю, що контрнаступ буде дуже потужним. Я припускаю, що вони досягнуть загальновійськового ефекту, тобто вони успішно проводитимуть загальновійськові операції”, сказав він.

За словами Петреуса, Сили оборони України працюватимуть злагоджено і комплексно. Вони виконуватимуть різні завдання, серед яких розмінування, прориви, протиповітряна оборона для захисту військ. ЗСУ готуються застосовувати засоби радіоелектронної боротьби і налагоджують логістику.

“І найважливіше з усього полягає в тому, що головні елементи неминуче досягають кульмінації через 72-96 годин після першої сильної атаки, під час якої росіяни зазнають втрат… Далі у вас є наступні підрозділи, які проштовхнуться прямо вперед використовуючи прогрес і імпульс, і я думаю, що це може змусити всю російську оборону в цьому районі рухатися, тоді я думаю, що у вас будуть інші можливості, які також відкриються на флангах”, – резюмував він.


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