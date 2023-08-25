Суспільство

Контрнаступ не провалився, ЗСУ прорвали першу лінію оборони, – Міллі

25 Серпня 2023 15:16
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війна, контрнаступ

Українські бійці, схоже, прорвали першу лінію оборони російських військових на півдні, зокрема в Запорізькій області.

Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю Almamlakatv.

За його словами, наступ ЗСУ йде “повільно”, проте не є провальним.

“Вони перетнули головну першу лінію оборони. Ця оборонна лінія, на підготовку якої росіяни витратили багато місяців, є мінні поля, “зуби дракона” та протитанкові траншеї, і є складна матриця оборонних приготувань, українці перетинають це”, – сказав Міллі.

Він зазначив, що Сил оборони ще мають велику бойову міць і наступ не закінчено.

“Поки що занадто рано судити про успіх або провал атаки. Очевидно, що поки досягнуто часткового успіху. Швидкість атаки була повільнішою, ніж я думав, але це не рідкість на війні, оскільки війна на папері відрізняється від війни в реальності”, – підкреслив генерал.

Воєначальник заявив, що “коли гинуть люди, а на землі знищуються танки та протипіхотна броня, а ви проходите крізь справжні драконові ікла та справжні міни, справи йдуть повільніше, тому що на кону стоять життя людей”.


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