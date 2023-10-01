Конгрес США ухвалив бюджет, в якому немає допомоги Україні. Байден підтримав

Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про тимчасове фінансування, спрямований на запобігання зупиненню роботи уряду (шатдауну).

Тимчасове фінансування на 45 днів включає кошти на ліквідацію наслідків стихійного лиха, але не передбачає допомогу Україні.

Однак до підписання президентом законопроект має схвалити верхня палата — Сенат, у якому демократи мають перевагу в один мандат.

Раніше Сенат пропонував виділити 6 млрд доларів на допомогу Україні, тоді як президент Байден просив про 24 млрд доларів допомоги Києву.

Але республіканці на чолі зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті виступили різко проти надання додаткових коштів на допомогу Україні.

Проте пізніше президент США схвалив прийнятий обома палатами Конгресу проект продовження фінансування. Письмова заява глави держави опублікована на сайті Білого дому. При цьому не уточнюється, чи Байден встиг підписати документ.

Тимчасовий бюджет розрахований до 17 листопада та не включає допомогу Україні. Джо Байден у своїй заяві висловив упевненість у тому, що спікер Палати представників Кевін Маккарті доб’ється прийняття ініціативи щодо надання Україні додаткової допомоги.

“Ми за жодних обставин не можемо дозволити, щоб американська підтримка України була перервана”, – йдеться у заяві Байдена.