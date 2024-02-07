Конгрес США не ухвалив пакет допомоги Ізраїлю без України

У Конгресі не ухвалили законопроєкт спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона про надання військової допомоги виключно Ізраїлю без України.

Про це повідомляє The Washington Post.

Конгресмени, здебільшого демократи, зазначили, що пропозиція є «політичним трюком» і не має стосунку до права Ізраїлю на самооборону.

Законопроєкт передбачав виділення коштів для підтримки Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході. Багато демократів, навіть ті, що підтримують Ізраїль, засудили законопроєкт, вважаючи його політично вмотивованим і не пов’язаним із національною безпекою.

Законопроєкт виносився на голосування конгресменом Кеном Калвертом від Республіканської партії. Він стверджував, що його пропозиція є чистою і позбавленою менш популярних положень про національну безпеку. Однак, напередодні голосування, десятки законодавців, включно з лідерами Демократичної партії, оголосили про свій намір відхилити законопроєкт.

Лідери Демократичної партії заявили в меморандумі Шановний колего, що готові підтримати будь-які серйозні двопартійні зусилля, але вважають окремий законопроєкт неспроможним і політично мотивованим. Вони стверджують, що це спроба екстремістів підірвати двопартійний пакет фінансування, спрямований на вирішення проблем національної безпеки в різних регіонах світу.