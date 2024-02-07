Політика

Конгрес США не ухвалив пакет допомоги Ізраїлю без України

7 Лютого 2024 06:56
читать на русском →
сша, допомога
Будівля Конгресу США / Фото Reuters

У Конгресі не ухвалили законопроєкт спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона про надання військової допомоги виключно Ізраїлю без України.

Про це повідомляє The Washington Post.

Конгресмени, здебільшого демократи, зазначили, що пропозиція є «політичним трюком» і не має стосунку до права Ізраїлю на самооборону.

Законопроєкт передбачав виділення коштів для підтримки Ізраїлю та американських сил на Близькому Сході. Багато демократів, навіть ті, що підтримують Ізраїль, засудили законопроєкт, вважаючи його політично вмотивованим і не пов’язаним із національною безпекою.

Законопроєкт виносився на голосування конгресменом Кеном Калвертом від Республіканської партії. Він стверджував, що його пропозиція є чистою і позбавленою менш популярних положень про національну безпеку. Однак, напередодні голосування, десятки законодавців, включно з лідерами Демократичної партії, оголосили про свій намір відхилити законопроєкт.

Лідери Демократичної партії заявили в меморандумі Шановний колего, що готові підтримати будь-які серйозні двопартійні зусилля, але вважають окремий законопроєкт неспроможним і політично мотивованим. Вони стверджують, що це спроба екстремістів підірвати двопартійний пакет фінансування, спрямований на вирішення проблем національної безпеки в різних регіонах світу.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Лютого 2024 09:41

Масована ракетна атака: під удар ворога потрапили 6 регіонів України
7 Лютого 2024 09:28

У Львівській області є влучення в промисловий об’єкт
7 Лютого 2024 08:38

Турецька оборонна компанія Baykar розпочала будівництво заводу під Києвом
7 Лютого 2024 07:08

На фронті впродовж доби відбулося 92 бойових зіткнення, – Генштаб
7 Лютого 2024 06:56

Конгрес США не ухвалив пакет допомоги Ізраїлю без України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки