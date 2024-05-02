Економіка

Компанія-власник PornHub зареєструвався в Україні як платник ПДВ

2 Травня 2024 19:47
бізнес, податок
Ілюстративне фото / pixabay

Компанія Ethical Capital Partners, яка є власником сервісу PornHub, зареєструвалася в Україні як платник ПДВ.

Про це повідомив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.

“Компанія, якій належить сервіс PornHub, врешті зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг. Тож тепер можна пильнувати за сумлінною сплатою податків не лише Only Fans. Остання, до слова, поповнила бюджет на $0,7 млн за I квартал”, – повідомив Гетманцев.

Нардеп нагадав, що наразі триває кампанія декларування особами-нерезидентами, які здійснюють операції з постачання електронних послуг фізичним особам.

Найбільші платники ПДВ із цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд грн ще до настання граничного строку, зазначив Гетманцев. Ідеться про Google, Apple, META platforms і Valve corporation.


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