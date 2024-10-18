Компанія Steko заявила, що робота їхнього заводу “заблокована представниками ТЦК”

Компанія Steko, гендиректор якої облаяв військовослужбовців заявила, що робота їхнього заводу “заблокована представниками ТЦК”.

Відповідне повідомлення оприлюднено у Facebook компанії.

“Від імені компанії Steko та особисто генерального директора Положая повторно висловлюємо щире вибачення за будь-які непорозуміння, які могли виникнути внаслідок ситуації негативно висвітленої на просторах інтернету. Висловлюємо глибоку вдячність та цінуємо ваш неймовірний внесок у захист країни.

Наразі діяльність нашого заводу заблокована представниками ТЦК, що серйозно впливає на роботу підприємства. Ми просимо вашої допомоги у вирішенні цього питання, щоб ми могли продовжувати працювати та підтримувати вас і наших співробітників”, – йдеться у повідомленні.

У Дніпрі соцмережами поширилося відео, на якому гендиректор одного з найбільших виробників металопластикових вікон “Steko” Сергій Положай нецензурно висловлюється на адресу представників територіального центру комплектування після того, як вони зупинили його разом з патрульними для перевірки документів.