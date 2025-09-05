Компанія Lego анонсувала найдорожчий набір у своїй історії

Lego анонсувала новий набір, який стане найдорожчим в історії компанії. Модель “Зірка смерті” із “Зоряних війн” буде продаватися за ціною 999,99 долара.

Про це повідомляє The Verge.

Реклама

Реклама

Конструктор складається з більш ніж дев’яти тисяч деталей, в зібраному вигляді “Зірка смерті” матиме 70 сантиметрів у висоту і 80 сантиметрів у ширину. У набір увійдуть 38 фігурок.

Набір являє собою космічну станцію в розрізі. Вона буде розділена на сектори, в яких за допомогою фігурок можна буде відтворити відомі сцени з “Зоряних війн”.

Продаж розпочнеться 4 жовтня.

Набір “Зірка смерті” від Lego / Фото: Lego

Попередній найдорожчий набір Lego теж був зроблений за мотивами всесвіту “Зоряних війн” — це був “Тисячолітній сокіл”, представлений у 2017 році і містив 7,4 тисячі деталей. Зараз він коштує 850 доларів.