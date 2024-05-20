Техно

Компанія Blue Origin запустила туристів у космос після майже дворічної перерви

20 Травня 2024 15:40
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космос
Екіпаж туристичної ракети Blue Origin / Фото: Blue Origin

Туристична ракета компанії підприємця Джеффа Безоса Blue Origin вперше за майже два роки запустила пасажирів у космос.

Як повідомляє CNN, ракету відправили в космос в межах туристичної місії NS-25. Цей запуск відбувся після успішної наукової місії без екіпажу в грудні 2023 року — першого польоту ракети після аварії, що сталася у вересні 2022 року. 

New Shepard злетіла зі швидкістю, що втричі перевищує швидкість звуку. Ракета пронесла капсулу повз лінію Кармана — зону на висоті 100 кілометрів над поверхнею Землі, на якій, як вважається, починається космічний простір.  

На піку польоту пасажири пробули кілька хвилин у невагомості й побачили Землю з ілюмінаторів кабіни.


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