Політика

Комітет ВР ухвалить рішення щодо законопроєкту про мобілізацію 8-9 січня

6 Січня 2024 10:52
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мобілізація

Рішення щодо законопроєкту про мобілізацію Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки буде прийняте на наступному тижні, орієнтовно 8-9 січня.

Про це полковник Служби безпеки України, секретар оборонного парламентського комітету Роман Костенко розповів в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Ми йдемо постатейно. У законопроєкті про мобілізацію є 73 сторінки тільки порівняльної таблиці. Практично до кожної норми є питання щодо технічного написання або визначення відношення її до інших законів. Зараз йде заслуховування. Реальне прийняття рішення по законопроєкту комітетом буде на наступному тижні. Плануємо 8-9 січня”, – сказав Костенко.

Він повідомив, що сьогодні комітет ВР заслухає Міністерство фінансів щодо коштів, які необхідні для мобілізації.


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