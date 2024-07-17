Комітет ВР рекомендував підтримати законопроєкт про акциз на солодку воду

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт N9032-1 в якому йдеться про запровадження акцизного податку на воду з цукром чи іншими підсолоджувальними або ароматичними речовинами.

Про це повідомив голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев.

“Дана законодавча ініціатива покликана сприяти захисту здоров’я людей шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, спрямованих на зменшення споживання населенням цукру та підсолоджувальних речовин”, — написав він.

Як зазначив Гетманцев, проєкт закону пропонує:

віднести до підакцизних товарів води, зокрема, мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин;

встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою. Платниками податку визначаються виробники та імпортери напоїв.

Гетманцев додав, що запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві ЄС. Він зазначив, що такі податки запровадили близько 50 країн світу.