Суспільство

Комітет Ради з нацбезпеки підтримав законопроєкт про заборону мобілізовувати чоловіків до 25 років
5 Серпня 2024 15:19
мобілізація
Ілюстративне фото / Суспільне

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт, який забороняє мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

“Законопроєкт забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не має військової кафедри.

Також в законопроєкті передбачено право на звільнення для тих, кого встигли забрати, користуючись тією ганебною нормою”, – написав Гончаренко.

Нардеп додав, що тепер цей документ мають розглянути в сесійній залі ВР.


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