Комітет Ради рекомендував остаточно заборонити релігійні організації, пов’язані з РФ

Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував до другого читання законопроєкт про заборону УПЦ МП. Йдеться про проєкт закону №8371.

Про це повідомив нардеп Володимир В’ятрович.

“Щойно комітет… одноголосно рекомендував парламенту підтримати в другому читанні і в цілому законопроєкт 8371, який має покласти край діяльності російської церкви в Україні”, – повідомив В’ятрович.

За словами нардепа, текст законопроєкту став значно сильнішим порівняно з підтриманим за основу урядовим варіантом.

“Російська православна церква має бути заборонена законом, а діяльність усіх релігійних організацій, які є афілійованими з нею, буде припинятися за чіткою процедурою, яка включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону.

РПЦ і афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне і комунальне майно, а перехід громад до української помісної православної церкви буде значно спрощено”, – повідомив В’ятрович.