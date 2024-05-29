Комітет ПАРЄ погодив рішення про виплати українцям для повернення в Україну

ПАРЄ з міграції погодив рішення щодо виплати грошей українцям для повернення в Україну.

Про це у середу, 29 травня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, який у січні став президентом Комітету з міграції та біженців Парламентської асамблеї Ради Європи.

Гончаренко пояснив, що після закінчення бойових дій українці, які будуть повертатись жити в Україну, зможуть отримати фінансову допомогу від європейських країн.

“Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні”, — відзначив нардеп.