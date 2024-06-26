ПАРЄ ухвалила резолюцію про створення спецтрибуналу по РФ

У Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалили резолюцію “Правові та правозахисні аспекти агресії Російської Федерації проти України” про створення спецтрибуналу по Росії.

Про це повідомив голова комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб, народний депутат України Олексій Гончаренко.

У резолюції пропонується створення спецтрибуналу по Росії на базі угоди Ради Європи з Україною. Крім того, говориться про необхідність використання всіх інструментів для притягнення до відповідальності за воєнні злочини. Також закликають визнати ПВК “Вагнер” терористичною організацією.