Суспільство

Командири полку “Азов” проведуть прес-конференцію

5 Жовтня 2022 16:27
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азов

Командири полку АЗОВ 6 жовтня о 12:00 проведуть онлайн-прес-конференцію.

У заході візьмуть участь виконуючий обов’язки командира полку, майор Микита Надточій та нещодавно звільнені з полону начальник штабу, майор Богдан Кротевич; заступник командира з тилового забезпечення, капітан Іван Ігнатьєв; т.в.о заступника командира полку по роботі з особовим складом, молодший лейтенант Ілля Самойленко.

Як повідомили в прес-службі полку, прес-конференція буде присвячена актуальній ситуації з повернення полонених захисників «Азовсталі» та реабілітації звільнених азовців.


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