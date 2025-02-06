Командира військової частини на Львівщині підозрюють в недбалості зі збитками у 8,5 млн гривень

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин на Львівщині, який у 2022 році закупив ліжка для військових за завищеними цінами. У результаті держава зазнала збитків у 8,5 млн гривень.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, ліжка для військових купувалась без застосування встановлених процедур, напряму у постачальників. Командир частини дозволив здійснити оплату без перевірки ринкової вартості товару та всупереч вимогам проведення таких закупок.

“Таким чином було закуплено понад 3 тис. ліжок ярусного типу за ціною 21,7 млн гривень, що перевищило ринкову ціну у півтора раза. Загальна сума завданих державі збитків склала понад 8,5 млн гривень”, – повідомили в ДБР.

Командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Вживаються дії для відшкодування завданих державі збитків.