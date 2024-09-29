Командира 72-ї бригади знято з посади

Командира 72-ї бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців, яка обороняє Вугледар, знято з посади. Це випливає з повідомлення на сторінці бригади у Facebook.

Там наводяться слова комбрига Івана Винника, який дякує солдатам і офіцерам бригади за «спільну боротьбу» і говорить про свою службу в бригаді в минулому часі.

Панове офіцери, сержанти, солдати! Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо… Posted by 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців on Saturday, September 28, 2024

Раніше повідомлялося, що росіяни близькі до оточення Вугледара. Представники бригади скаржилися західним ЗМІ на втому, відсутність ротацій і погано вибудувані укріплення.

ОК “Північ” минулого тижня писало, нібито Іван Віннік призначений на вищу посаду “з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду”. Там зазначали, що Віннік – приклад справжнього та чесного бойового офіцера, досвідченого та людяного командира.

Наразі у Вугледарі критична ситуація.