Суспільство

Командир “Ахмата” відмовився визволяти з українського полону чеченців
15 Вересня 2024 15:17
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кадиров, полон
Командир СОБР «Ахмат» Апті Алаудінов / Скриншот відео

У російських ЗМІ великий резонанс викликала заява командира чеченського спецназу «Ахмат» Апті Алаудінова, за сумісництвом – заступника начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ.

Алаудінов і його підлеглі дислокуються в Курській області, в яку 6 серпня вторглися ЗСУ, захопивши значну кількість полонених (зокрема з Чечні). У результаті кількох раундів обміну захоплені в Курській області військові (головним чином строковики) повертаються в Росію.

Однак чеченський командир заявив, що не збирається обмінювати співвітчизників, які добровільно здалися в полон українським військовим. Алаудінов записав відео і розповів, що до нього звертаються родичі взятих у полон із проханням допомогти зі звільненням.

«Чеченці споконвіку вважали здачу в полон найбільшою ганьбою, – відповів на ці прохання командир «Ахмата». – Я вас взагалі ніяк не поважаю».

«Я не вважаю, що ви заслуговуєте взагалі навіть на життя. Мене дивує, як ви збираєтеся, після того як ви підняли лапки і здалися як дівчатка в полон, як ви збираєтеся взагалі жити», – додав Алаудінов.

Резюмуючи, Алаудінов запропонував тим, хто здався в полон, напасти на тих, хто їх охороняє, «щоб вас убили».


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