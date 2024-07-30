Командир 80-ї десантно-штурмової бригади повідомив, що йде з посади

Командир 80 десантно-штурмової Галицької бригади Еміль Ішкулов повідомив, що йде з посади, та подякував військовим, волонтерам та небайдужим українцям за підтримку.

Про це Ішкулов повідомив у себе в Facebook.

“За 1 рік і 7 місяців служби в колективі “Сталевих Галицьких Левів” були різні моменти — були досягнення, успіхи, були, звичайно, й втрати. Але я надзвичайно гордий, що був командиром потужної, славетної 80 ОДШБр! Щиро вдячний кожному з вас за шалену підтримку, яку ви проявили. Це надзвичайно потужно та цінно. Сподіваюсь, що і надалі ви будете одним злагодженим та потужним колективом. Дякую всім за службу. Мав за честь”, – написав Ішкулов.

29 липня оприлюднили заяву 80 бригади, у якій бійці підтримують Ішкулова та закликають залишити його на посаді командира 80 ОДШБр. Вони зазначали, що це професійний військовий, який детально планує всі операції та для якого на першому місці – життя кожного солдата.

Згодом Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило про підвищення комбрига. Там пояснили, що Еміля Ішкулова призначать на вищу посаду, що дозволить застосувати його знання та навички “вже у масштабі ДШВ ЗСУ”.