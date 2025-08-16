Командування Повітряних Сил: Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях

“За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях”, – повідомили військові.

У ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.