        Командування Повітряних Сил: Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях

        Віктор Алєксєєв
        16 Серпня 2025 08:56
        Ілюстративне фото. Сапери вилучили бойову частину “Герань”-2. Вишгород, Київська область, 19 січня 2025 / Фото ДСНС
        Ілюстративне фото. Сапери вилучили бойову частину “Герань”-2. Вишгород, Київська область, 19 січня 2025 / Фото ДСНС

        У ніч на 16 серпня (із 19.30 15 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М та 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        Атаковано прифронтові райони Сумщини, Донеччини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.

        “За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 24 БпЛА на 12 локаціях”, – повідомили військові.


