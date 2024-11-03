Командувачу Сил ТрО надано повноваження щодо ліквідації ДФТГ

Командувач Сил територіальної оборони отримав розширені повноваження щодо управління добровольчими формуваннями територіальних громад (ДФТГ). Відповідні зміни до Положення про добровольчі формування територіальних громад ухвалив Кабінет Міністрів України.

Згідно з документом, Командувач Сил ТрО може прийняти рішення про розформування добровольчого формування у разі невиконання або неналежного виконання ним завдань територіальної оборони. Підставою для такого рішення є рапорт чи повідомлення посадової особи Збройних Сил або заява командира формування.

Також оновлене Положення визначає, що командир ДФТГ може подати заяву про розформування лише в разі неможливості забезпечити проведення правоможних зборів формування.

При розформуванні підрозділу контракти з добровольцями автоматично припиняються, а їхні посвідчення передаються до органу місцевого самоврядування для подальшого знищення.

Зміни внесені до Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29 грудня 2021 року № 1449.