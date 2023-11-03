Суспільство

Командувач ССО Хоренко дізнався, що його звільнили зі ЗМІ

3 Листопада 2023 21:05
читать на русском →
ссо

Генерал-майору Віктору Хоренку невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій, подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив.

Про це повідомив Хоренко включенням в ефірі ток-шоу УП

“Причини особисто не знаю. Скажу так, дізнався про це із засобів масової інформації. Спілкувався з головнокомандувачем (Валерієм Залужним), який також пояснити мені цього не зміг.

Главком мав робити відповіден подання, але він мені відповів, що такого не робив. Не розумію, що сталося”.

Хоренко зазначив, що Залужний викликав його нині та питав, чи він в курсі ситуації. Генерал-майор відповів заперечно.

Стосовно подальшої своєї долі Хоренко також не знає. Він запевнив лише, що “робитиме все, для перемоги України”.

На запитання, чи намагався Хоренко зв’язатися з Офісом президента для прояснення ситуації, офіцер зазначив, що не має такого доступу.

“Особи, які відповідальні за комунікацію зі Збройними силами, Силами оборони, мені на даний час такої інформації не дали”, – додав військовий.

Хоренко зауважив, що ССО працюють багато де на лінії фронту, планують ряд операцій, зокрема на Авдіївському напрямку.

За словами офіцера, від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

На запитання, чи мав Хоренко якийсь конфлікт з ОП чи з кимось із командування, генерал-майор відповів, що таке не буде коментувати: “нехай визначені особи дадуть на це відповідь”.

Зі своїм наступником Хоренко ще не спілкувався.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Листопада 2023 21:05

Командувач ССО Хоренко дізнався, що його звільнили зі ЗМІ
3 Листопада 2023 18:41

Антикорупційний суд протягом жовтня засекретив 3 із 6 своїх вироків по топкорупції
3 Листопада 2023 12:58

Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на €500 мільйонів
3 Листопада 2023 12:20

На Житомирщині нардеп на смерть збив 18-річну дівчину
3 Листопада 2023 11:18

Відтепер у “Дії” можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення
Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ФУРСА

Залужний знов став тим самим дорослим у кімнаті
Віталій ПОРТНИКОВ

Культура смерті
Леонід ЛОГВІНЕНКО

Барашек чи баранчик?
Юрій БУТУСОВ

Шойгу кинув у бій ПВК Вагнер. Що змінилося навколо Авдіївки
Юрій ЛУЦЕНКО

Напад рос-іранських терористів на Ізраіль нарешті припиняє страусину політику розніженого Заходу
Юрий САПРОНОВ

Не звали. Как волонтера
усі думки