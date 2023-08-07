Суспільство

Командувач прикордонної служби Польщі звернувся до Міноборони з проханням відправити на кордон з Білоруссю тисячу солдат

7 Серпня 2023 18:15
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польща, білорусь

Командувач польської державної прикордонної служби генерал-майор Томаш Прага звернувся до Міноборони Польщі з проханням про передислокацію ще тисячі солдатів на польсько-білоруський кордон.

Про це на пресконференції заявив віцеміністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Вонсік, передає PAP.

Вонсік підкреслив, що всю процедуру нелегальної міграції наразі організовують та контролюють самі білоруські прикордонники, і додав, що “без участі білоруських служб це було б неможливо”.

За його словами, на кордоні з Білоруссю зростає агресія проти польських прикордонників і польських солдатів. Він навів приклади нападів на польські патрулі, в тому числі інцидент, коли з білоруської сторони був випущений предмет, який розбив вікно прикордонного автомобіля.

“Білоруські сили також завдають шкоди безпеці кордону, щоб дозволити мігрантам його перетнути. Нам потрібно набагато більше сил на кордоні. Командувач Томаш Прага звернувся до міністерства оборони з проханням перекинути ще тисячу солдатів до польсько-білоруського кордону”, — сказав Мацей Вонсік.


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