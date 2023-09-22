Суспільство

Командувач Повітряних сил прокоментував вибухи у Севастополі

22 Вересня 2023 15:08
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крим, вибух, Севастополь

На тлі вибухів в окупованому Криму командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук знову подякував пілотам Повітряних сил і потролив російську пропаганду.

Про це повідомив Олещук у Telegram.

“Ми ж обіцяли, що “далі буде…”

Тож поки окупанти оговтуються в Мелітополі, а в Севастополі досі лунають сигнали повітряної тривоги, вкотре подякую льотчикам Повітряних сил!

“Все ракеты сбиты!”.

Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе”.

Генерал-лейтенант нагадав, що Севастополь – місто Військово-морських сил ЗСУ.

Це повідомлення є відповіддю на попередній пост від 13 вересня у якому Олещук натякав на використання ракет Storm Shadow по Севастополю.


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