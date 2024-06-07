Колишню нардепку викрили на схемі фіктивних довідок про інвалідність

Про підозру по веденню незаконного бізнесу на встановленні групи інвалідності шахтарям повідомлено колишній народній депутатці та 5 її спільникам.

Про це повідомляє СБУ, Київська міська прокуратура, столична поліція.

Мова йде про нардепку 8 скликання Верховної Ради від “Самопомочі” Ірину Сисоєнко.

За даними слідства колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини організувала виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

До схеми були залучені також працівники медустанови, лікарі та посередники з Львівщини.

Двоє посередників підшукували шахтарів, які у зв’язку зі шкідливими умовами праці мали право оформити групу інвалідності, однак, не могли цього зробити через бюрократію. Для того, щоб спростити процедуру, з них вимагали по 3-4 тисячі доларів США.

За гроші фіктивне проходження медичного огляду займало лише 1-2 дні, хоча за документами цей процес тривав два тижні. Залучені до схеми медзаклади оформляли необхідну документацію без обстеження пацієнтів, отримуючи при цьому свою частину грошей.

Після цього медичні документи пацієнтів відправлялись до Києва, до державної медичної установи, працівники якої за попередньо отриманими списками підтверджували наявність хронічного професійного захворювання та направляли таких осіб на МСЕК для прийняття рішення про присвоєння відповідної групи інвалідності.

В свою чергу, зібрані з пацієнтів гроші щомісячно разом зі списками осіб, від яких вони отримані, надавались керівництву медустанови і в подальшому розподілялися між учасниками схеми.

У ході досудового розслідування задокументовано факт неодноразової передачі грошей посередником організаторці, яка працює заступником директора медустанови. Під час останньої передачі грошей в розмірі 32 тисячі доларів США посередника та екснардепку затримали.

За місцем проживання та роботи учасників злочинної схеми провели 31 обшук на території міста Києва, Львівської та Донецької областей, в ході яких у медичних працівників та посередників виявлено та вилучено 629 тисяч доларів США, 9 мільйонів гривень, 34 тисячі євро, чорнову документацію, мобільні телефони з перепискою тощо. Походження вилучених коштів буде встановлено в ході слідства.

Наразі 6 особам повідомлено про підозру.

Сисоєнко та посереднику, затриманому під час передачі коштів, обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Екснардепка вже внесла визначену судом заставу в розмірі 904 тисяч гривень і вийшла на волю.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів іншим учасникам схеми та встановлюються інші посадові особи, причетні до незаконної схеми.