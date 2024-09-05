Кримінал

Колишньому посадовцю Міноборони оголосили про підозру
5 Вересня 2024 14:03
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дбр, міноборони
Ілюстративне фото / ДБР

ДБР повідомило про підозру екскерівнику департаменту держзакупівель Міністерства оборони України Богдану Хмельницькому.  Його підозрюють у розтраті на майже 1,2 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізах ДБР та Офісу генерального прокурора України (ОГПУ).

За інформацією ДБР та ОГПУ, після початку повномасштабної війни високопосадовець закупив на потреби армії паливно-мастильні матеріали, нафти і дистилянтів для техніки спеціального призначення. Під час закупівель чиновник включив в оплату податок на додану вартість, що було протиправним.

Таким чином державі було завдано збитків майже на 1,2 мільярда гривень.

За інформацією джерел Суспільного у правоохоронних органах, підозрюваний — це Богдан Хмельницький.

Йому оголосили про підозру в недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). За цією статтею максимальне покарання — 8 років позбавлення волі. Наразі до суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу Хмельницькому, ДБР проводить досудове розслідування.


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