Кримінал

Колишнього президента Перу засудили на 20 років за хабар
22 Жовтня 2024 08:36
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корупція
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Колишнього президента Перу Алехандро Толедо засудили на 20 років і 6 місяців за участь у корупційній справі, пов’язаній з бразильським будівельним гігантом Odebrecht.

Про це пише АР.

Як зазначається Толедо звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 35 млн доларів від Odebrecht в обмін на дозвіл на будівництво шосе, що сполучає Бразилію з півднем Перу. Суд у Лімі виніс вирок після багатьох років юридичних суперечок, включаючи суперечку про те, чи можливо Толедо, який керував Перу з 2001 по 2006 рік, екстрадувати зі США.

Компанія Odebrecht, яка побудувала деякі з найважливіших інфраструктурних проєктів у Латинській Америці, зізналася владі США у 2016 році у купівлі державних контрактів у всьому регіоні за щедрі хабарі. 

Розслідування міністерства юстиції США спричинило перевірки у кількох країнах, включаючи Мексику, Гватемалу та Еквадор.

Водночас Толедо відкинув звинувачення. Його адвокат Роберто Сіу заявив журналістам після слухання, що вони подадуть апеляцію на вирок.

Прокурор Хосе Домінго Перес після слухань назвав вирок “історичним” і сказав, що він показує перуанцям, що “злочини та корупція караються”.


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