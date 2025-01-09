Колишнього інформатора ФБР Смирнова засудили до шести років в’язниці за брехню про хабар Байденам від Burisma

Суд Центрального округу штату Каліфорнія засудив колишнього інформатора ФБР Олександра Смирнова до шести років позбавлення волі у справі про надання неправдивих даних про те, що президент США Джо Байден і його син Гантер отримали по п’ять мільйонів доларів від української енергетичної компанії Burisma.

Як повідомляє Reuters, Смирнов визнав себе винним у наданні неправдивих даних, а також в ухиленні від сплати податків на більш ніж два мільйони доларів.

За рішенням суду Смирнов також повинен виплатити Службі внутрішніх доходів США понад 675 тисяч доларів.

Смирнов у грудні 2024 року уклав угоду зі слідством. Він зізнався, що 2020 року збрехав ФБР про те, що знає про хабар, який керівники української компанії Burisma виплатили Джо Байдену та його синові Гантеру за заступництво. Гантер Байден входив до ради директорів Burisma.

Олександр Смирнов – громадянин США та Ізраїлю, він понад десять років працював інформатором ФБР. Смирнов намагався вплинути на результат виборів президента США 2020 року, у яких брав участь Джо Байден, і неправдиво повідомив ФБР, що знає від керівників Burisma про те, що вони найняли Гантера Байдена, щоб захиститися “від усіх проблем”, використовуючи його батька Джо Байдена. Смирнов також неправдиво заявив, що Джо і Гантер Байден отримали по п’ять мільйонів доларів як хабарі від Burisma.