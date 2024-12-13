Кримінал

Колишнього голову госпсуду Львівської області заарештували
13 Грудня 2024 20:36
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Львів, прокуратура, суд
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про тримання під вартою судді господарського суду Василя Артимовича, якого підозрюють у корупційному правопорушенні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про затримання судді, якого викрили на вимаганні 1 мільйона доларів США неправомірної вигоди від представника приватної компанії.

Напередодні, 12 грудня, Артимович був звільнений з посади голови суду за власним бажанням. Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ та прокурора, призначивши запобіжний захід до 10 лютого 2025 року.

Судове рішення передбачає два варіанти: тримання під вартою або внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Ухвалу було прийнято безпосередньо в залі суду.

Ця справа черговий раз демонструє принципову позицію правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією в судовій системі України.


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