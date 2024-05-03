Суспільство

Колишнього генерала СБУ підозрюють у незаконному збагаченні

3 Травня 2024 12:21
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сбу, дбр
Андрій Наумов / Getty Images

ДБР у взаємодії з Нацагентством з питань запобігання корупції та Офісом Генпрокурора виявило в колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова незаконних активів на суму 32,7 млн грн. 

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:

  • автомобілю “Toyota Land Cruiser 200” вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
  • автомобілю “BMW X6 xDrive40d”, вартістю €116 000 євро, зареєстрованого на дружину,
  • майже €593 000 та понад $120 000.
  • також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад €6500 кожен.

Підозрюваного було оголошено у міжнародний розшук.

Розслідування триває.


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